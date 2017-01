Een derde Democraten boycot inauguratie

Ongeveer eenderde van de Democraten die lid zijn van het Amerikaanse Congres was vrijdag absent bij de inauguratie van Donald Trump. Daarmee wilden zij duidelijk maken de 45e president niet te zien als een waardig verdediger van de democratische grondrechten van de VS.

Kritiek op Trump hadden de Democraten al lang. „Zijn seksistische, racistische en ongenuanceerde uitspraken maken hem ongeloofwaardig en gevaarlijk,” stelt Ted Lieu, Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden. „Ik kan geen respect voor hem opbrengen.”

Het broeide al langer onder de Democratische leden van het Amerikaanse Congres. Maar met name Trumps laatdunkende woorden over John Lewis, eind vorige week, deden voor velen van hen de deur dicht. Democraat Lewis is lid van het Huis van Afgevaardigden voor de staat Georgia en heeft nationale bekendheid als strijder voor de burgerrechten van niet-blanken. In de jaren zestig was hij een van de naaste medewerkers van dr. Martin Luther King.

In een interview had Lewis gezegd dat hij Trump niet ziet als een legitiem president. „Ik denk dat de Russen geholpen hebben om hem gekozen te krijgen en de kandidatuur van Hillary Clinton hebben verwoest.” De 76-jarige afgevaardigde voegde eraan toe dat hij voor het eerst in drie decennia de inauguratie van een nieuwe president overslaat.

Via Twitter sloeg Trump daarop keihard van zich af. „In plaats van te klagen over de verkiezingsuitslag kan Lewis beter wat meer tijd besteden aan zijn district, waar alles uit elkaar valt en misdaad tiert”, twitterde de gekozen president. „Alleen maar bla, bla, bla, geen actie of resultaten. Zielig.” Dat was voor de Democratische Congresleden die nog aarzelden of ze wel naar de inauguratie zouden gaan genoeg. Zij schitterden vrijdag door afwezigheid.

Eerder had al een groep besloten te absenteren bij de plechtigheden. „Als de nieuwe president denkt Latinos en Mexicanen te kunnen vernederen door hen drugsdealers en criminelen te noemen, kom ik niet! Dat soort taal mag niet normaal worden,” verklaarde Luis Gutierrez, afgevaardigde voor de staat Illinois, begin januari.

Trump toonde zich niet onder de indruk van de boycot door een forse groep Democraten. „Als ze niet komen, dan is dat prima. Laten ze het tijdig melden. We kunnen de lege plaatsen goed gebruiken. Er zijn genoeg mensen die graag komen,” zo zei hij donderdag in een interview met Fox News.