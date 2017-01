Eekhoorn grote bedreiging netwerken

De grootste bedreiging voor belangrijke infrastructuur zoals die voor elektriciteit en computers wordt niet gevormd door ‘vijandelijke staten’ en andere duistere hackers maar door de eekhoorn. Dit is de conclusie van een onderzoeker van storingen van netwerken over de afgelopen jaren, meldde de BBC dinsdag.

Onderzoeker Cris Thomas heeft met het project CyberSquirel 1 in Engelstalige meldingen naar de oorzaak van problemen in netwerken in 2016 gezocht. Op een conferentie van veiligheidsexperts in Washington, zei Thomas dat hij het onderzoek is begonnen „om iets af te doen aan de volkomen belachelijke beweringen over cyber-oorlogen die worden gelanceerd door hooggeplaatsten in regeringen en in de industrie”.

Thomas ontdekte dat de schade die door dieren wordt veroorzaakt kolossaal is en zelden serieus wordt genomen. Hij registreerde bijvoorbeeld 1700 stroomstoringen die in totaal vijf miljoen gebruikers troffen en die werden veroorzaakt door voornamelijk eekhoorns, vogels, ratten en slangen. De eekhoorn blijkt verreweg de gevaarlijkste hacker.