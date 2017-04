Dupont-Aignan kiest zijde van Le Pen

De in de eerste ronde verslagen Franse presidentskandidaat Nicolas Dupont-Aignan heeft de zijde gekozen van Marine Le Pen. Dat zei hij vrijdag in ‘Le Parisien’. De voorman van ‘Debout la République’ riep zijn aanhang op zondag 7 mei de kandidate van het Front National te steunen in de strijd met Emmanuel Macron.

Frankrijk verdient volgens Dupont-Aignan na vijf beroerde jaren onder François Hollande een betere president dan Macron, die naar zijn zeggen een kwalijke geur verspreidt. De DRL-oprichter en voormalig gaullist is bovendien tot de slotsom gekomen dat Le Pen niet extreemrechts is.

Dupont-Aignan eindigde vorige week met 4,7 procent als zesde. Hij zei een afspraak over de toekomstige regering te hebben gemaakt met Le Pen, rekening houdend met enige „ontwikkeling” in haar programma. Hij gaat op haar stemmen en haar helpen bij de uitvoering.