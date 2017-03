Duizenden Koerden de straat op in Frankfurt

Tienduizenden Koerden zijn zaterdag in het Duitse Frankfurt de straat opgegaan om te demonstreren tegen de Turkse president Erdogan en het referendum dat in april wordt gehouden over wijziging van de grondwet. Onder het motto „nee tegen dictatuur, ja tegen democratie en vrijheid” trokken zij in een lange stoet door de stad.

De organisatoren hadden gerekend op 20.000 deelnemers. Volgens de politie waren het er rond de 30.000. Het protest verliep verder zonder incidenten. De Koerden vierden met de demonstratie ook het begin van hun nieuwjaar.

De demonstranten scandeerde leuzen als „Erdogan terrorist” en vrijheid voor Öcalan’’. Actievoerders zwaaiden ook met vlaggen met de afbeelding van de Koerdische leider Öcalan van de verboden PKK. De Duitse politie beval diverse malen deelnemers om vlaggen weg te doen en maakte video-opnamen van mensen die het verbod in de wind sloegen.

Turkije maakte juist zaterdag bekend dat het de afgelopen drie dagen 740 mensen heeft opgepakt die banden zouden hebben met de PKK. Dat gebeurde bij 36 acties, aldus staatspersbureau Anadolu.