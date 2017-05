Duizend „peukentegels” in Vlaanderen

Plaatsen in Vlaanderen krijgen bij elkaar duizend zogenoemde ‘peukentegels’ tegen zwerfvuil. Het gaat om asbakjes in het trottoir waar rokers hun peuken in kwijt kunnen, aldus Belgische media donderdag.

De peukentegels worden neergelegd op openbare plekken waar nogal eens gerookt wordt, bijvoorbeeld bij de uitgang van een station. In Mechelen en Vilvoorde is al met succes geëxperimenteerd met de grondasbakken.

De Vlaamse regering is met de tabaksindustrie overeengekomen dat deze het aanbrengen van de peukentegels betaalt. De sigarettenfabrikanten willen daarmee bijdragen aan de strijd tegen zwerfvuil. Peuken vormen de helft van het zwerfvuil in Vlaanderen dat jaarlijks 60 miljoen euro kwijt is om het op te ruimen.