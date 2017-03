Duitsland pakt Syriër op voor oorlogsmisdaden

De Duitse autoriteiten hebben een vermeende Syrische oorlogsmisdadiger opgepakt. Hij wordt ervan verdacht 36 mensen in zijn vaderland te hebben vermoord. Dat heeft de Duitse federale aanklager in Karlsruhe donderdag gemeld.

De slachtoffers, Syrische overheidsmedewerkers, werden in maart 2013 geëxecuteerd. Volgens Spiegel Online is de verdachte een 35-jarige asielzoeker uit Düsseldorf. In Giessen zou een tweede Syriër zijn gearresteerd.

Beide mannen zouden hebben gevochten voor het Nusra Front, dat nu Fateh al-Sham wordt genoemd. De onderzoeksrechter van het Federale Hof beslist in de loop van de dag of ze in voorlopige hechtenis blijven.