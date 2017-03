Duitsland levert terreurverdachte uit

De Duitse autoriteiten gaan een Tunesiër uitleveren die mogelijk was betrokken bij een bloedige aanslag op toeristen in zijn thuisland. De Duitse minister Thomas de Maizière (Binnenlandse Zaken) liet zondag weten dat de man kan worden teruggestuurd.

„Ik kan bevestigen dat het overleg tussen ons en de Tunesiërs succesvol is geweest”, zei de minister tegen de Duitse omroep ARD. „De terrorist is in hechtenis en ik verwacht dat hij snel zal worden uitgezet.” De verdachte, Haikel S., werd vorige maand opgepakt. Hij zou in Duitsland leden hebben geworven voor terreurgroep Islamitische Staat.

S. woonde tien jaar in Duitsland, tot hij in 2013 vertrok. Hij dook ongeveer twee jaar later weer op en vroeg asiel aan. Dat was vijf maanden na de aanslag op het Bardo Museum in Tunis in maart 2015. Bij de bestorming door terroristen kwamen 21 toeristen om het leven. De Tunesische autoriteiten vermoeden dat S. was betrokken bij het bloedbad.