Duitsers pakken weer terreurverdachte op

De Duitse politie heeft woensdag ook toegeslagen in Bonn in Noord-Rijnland-Westfalen, waar ze een 31-jarige terreurverdachte oppakte. De man zou van december 2013 tot januari 2014 in Syrië lid zijn geweest van de radicaal-islamitische terreurorganisatie Junud al-Sham.

Het Openbaar Ministerie in Düsseldorf liet weten dat de verdachte in Syrië onder meer een wapenopleiding heeft gevolgd. Formeel is de man opgepakt wegens lidmaatschap van een terreurorganisatie in het buitenland. Het politieteam heeft in verband met deze zaak woensdag op drie plekken in Bonn onderzoek gedaan, alsmede in het stadje Neuwied, in de deelstaat Rijnland-Palts.