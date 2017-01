Duitse wijnboeren oogsten allerlaatste druiven

Wijnboeren in Baden-Württemberg zijn zaterdagochtend om 6 uur bij 11 graden vorst in het donker begonnen aan de laatste druivenoogst van het seizoen. Dat klinkt bijzonder, maar ze halen druiven binnen die worden gebruikt voor een drankje met een toepasselijke naam: ijswijn.

De druiven zijn in uitstekende conditie vanwege de droogte van de afgelopen weken. Maar nu is het tijd ze in bevroren toestand van de wijnranken te plukken. De kenners in Zuid-Duitsland zijn lovend over de kwaliteit die de wijn zal hebben. De beste ijswijn wordt verkregen wanneer op of rond Driekoningen (6 januari) de suikerrijke druiven worden geplukt, zo wil het volksgeloof.

IJswijn is een zoete en bijzonder geurige witte dessertwijn. Hij kan langer worden bewaard dan de normale witte wijnen, maar kan ook jong worden gedronken. Rode ijswijn komt ook voor, maar is een stuk zeldzamer.