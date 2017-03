Duitse steden weren Turkse ministers

Twee Duitse steden hebben donderdag optredens van Turkse ministers tegengehouden. De stad Gaggenau verbood een optreden van de Turkse minister van Justitie donderdagavond. Keulen houdt een bijeenkomst zondag tegen met de minister van Economische Zaken Nihat Zeybekci.

Beide bewindslieden wilden in Duitsland wonende landgenoten toespreken over het komende referendum in Turkije over de overstap naar een presidentieel systeem en veranderingen van de grondwet. Beide bijeenkomsten waren georganiseerd door de Unie Europese Turkse Democraten (UETD). Turken in het buitenland mogen ook meestemmen.

In Duitsland is kritiek op Turkse bewindslieden die stemmen komen winnen voor het referendum. Eerder sprak de Turkse premier Binali Yildirim al landgenoten toe in Oberhausen en president Erdogan is van plan volgende maand ergens in de deelstaat Noordrijn-Westfalen een tussenstop te maken.

In de feestzaal in Gaggenau werden donderdag aanvankelijk ongeveer vierhonderd bezoekers verwacht. Toen bekend werd dat de minister zou komen, steeg de animo echter aanzienlijk. Dat werd de gemeente te veel en deze besloot een stokje te steken voor de bijeenkomst .Volgens de gemeente kan de veiligheid niet worden gegarandeerd gezien de verwachte toeloop van mensen.

In Keulen had de UETD in augustus al een zaal aangevraagd in het gemeentehuis van stadsdeel Porz voor een theatervoorstelling. Daarna was echter niet meer vernomen tot woensdag opnieuw een aanvraag werd gedaan. Toen bleek dat het om een informatie-avond met een „prominente” gast ging. Keulen had de oude aanvraag echter al uit de agenda geschrapt en is niet van plan dat terug te draaien.