Duitse plaats in de greep van kindermoord

In het Duitse Herne hebben de autoriteiten een oproep gedaan kinderen niet op straat of in speeltuinen te laten spelen. De plaats ten noordwesten van Dortmund is in de greep van een brute kindermoord, nadat maandagavond een negenjarige jongen in een kelder werd doodgestoken door een tien jaar oudere buurjongen.

De volgens Duitse media in zichzelf gekeerde buurjongen schepte online op over zijn misdaad en is voortvluchtig. Hij wordt door de politie als gevaarlijk gezien en heeft mogelijk nog een moord gepleegd.

De scholen in Herne zijn woensdag open, maar een aantal ouders heeft besloten hun kind thuis te houden tot er meer duidelijkheid komt. In een gymnasium in Herne is woensdagmorgen alarm geslagen en alle leerlingen en leerkrachten moesten in de klas blijven. De politie is begonnen met het doorzoeken van het pand, nadat iemand had gemeld dat de voortvluchtige verdachte in de buurt rondliep.

Voor de woning van het negenjarige slachtoffer Jaden zijn talrijke kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. De gemeente beklemtoonde woensdag dat er geen reden tot paniek is. De politie is bang dat er in de diep geschokte gemeente mensen eigen rechter willen gaan spelen. Dinsdagavond deed de politie een inval in het plaatselijke clubhuis van de motorclub Bandidos. Dat was volgens de nieuwssite WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) omdat er aanwijzingen waren dat leden acties beraamden naar aanleiding van de kindermoord.

De vermoedelijke dader, Marcel Hesse, kende Jaden enigszins en nodigde hem maandag uit even met iets te komen helpen. Jaden werd in de kelder doodgestoken en de Hesse pochte over zijn misdaad op ‘darknet’. Hij heeft online ook over de moord op een vrouw gerept.