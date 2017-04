Duitse ‘nep-Syriër’ verdacht van aanslagplan

Een Duitse legerofficier is opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een aanslag. De man zou zich volgens Duitse media hebben voorgedaan als Syrische vluchteling.

De autoriteiten arresteerden de 28-jarige verdachte woensdag in Beieren. Ook een vermeende handlanger (24) is aangehouden. De eerste luitenant had zich volgens het Duitse openbaar ministerie onder een valse naam laten registreren als vluchteling. Hij werd naar verluidt gedreven door vreemdelingenhaat.

De militair kwam eerder dit jaar in beeld bij de autoriteiten doordat hij een vuurwapen had verstopt op het toilet van een vliegveld in Wenen. Hij werd betrapt toen hij het pistool kwam ophalen. Hoewel de militair in Frankrijk was gelegerd, had hij volgens de autoriteiten redelijke bewegingsvrijheid.

Opvallend is dat de man zich met succes kon voordoen als Syriër, hoewel hij kennelijk geen Arabisch sprak. Het Openbaar Ministerie kon niet zeggen waarom dat niet is opgevallen.