Duitse minister wil verbod valse vleesnamen

De Duitse minister van Landbouw Christian Schmidt wil vleesaanduidingen voor vegetarische en veganistische producten gaan verbieden. Benamingen zoals ‘vegetarische schnitzel’ en ‘veganistische curryworst’ zijn volgens hem volstrekt misleidend en maken de consument onzeker.

In Bild zegt Schmidt woensdag dat hij zich gaat inzetten om „in het belang van de consument de valse etikettering verboden worden.” De landbouwminister vindt dat de fabrikanten eigen namen moeten bedenken voor hun plantaardige producten. „Niemand moet bij deze pseudo-vleesproducten doen alsof het echt vlees is.”

Schmidt is een erkend tegenstander van het verkopen van vleesvervangers met namen als worst, frikandel of schnitzel. In oktober sprak hij zich uit voor duidelijke etikettering van vegetarische en veganistische producten onder het motto: ‘wat er op staat, moet er ook inzitten’.