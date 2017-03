Duitse justitie duikt in CIA-activiteiten

De Duitse justitie gaat onderzoek doen naar de spionage-activiteiten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Dat gebeurt nadat dinsdag een groot aantal documenten openbaar werden gemaakt door onthullingssite WikiLeaks.

Het onderzoek richt zich vooral op de vermeende activiteiten van de CIA vanuit Frankfurt. Volgens WikiLeaks gebruikte de inlichtingendienst het Amerikaanse consulaat in de Duitse stad als buitenlandse basis voor die activiteiten.

„We gaan onderzoeken of we bewijs kunnen vinden voor concrete criminele activiteiten of specifieke daders”, kondigde een woordvoerder van de federale hoofdaanklager woensdag aan.