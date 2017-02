Duitse gegijzelde gedood op Filipijnen

Op de Filipijnen heeft de islamitische terreurgroep Abu Sayyaf maandag een video vrijgegeven, die de onthoofding van een Duitse gijzelaar zou tonen. De zeventigjarige man werd in november ontvoerd. Een vrouw die met hem was, was toen al vermoord.

Abu Sayyaf heeft volgens het Filipijnse leger meerdere gevangenen. Een van hen is de Nederlander Ewold Horn. Hij zit al sinds begin 2012 vast.

De rebellen van Abu Sayyaf zijn actief in islamitische gebieden van de grotendeels christelijke Filipijnen en hebben een reputatie ontwikkeld als meedogenloze ontvoerders.