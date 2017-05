Een Duitse alpinist is bij het beklimmen van de 6438 meter hoge Illimani in de Zuid-Amerikaanse bergketen Andes in Bolivia omgekomen. Reddingswerkers maakten dinsdag bekend dat het lichaam van de 29-jarige man na een zoektocht van achttien uur is gevonden.

Hij zou door een lawine zijn verrast en zijn bedolven. Zijn lichaam is overgebracht naar de Boliviaanse hoofdstad La Paz. Een gids die de man vergezelde raakte gewond. De Illimani is de een na hoogste berg van Bolivia.