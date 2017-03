Duitse ambassadeur op matje in Turkije

Turkije heeft de ambassadeur van Duitsland op het matje geroepen. Dat gebeurde nadat in twee Duitse steden optredens van Turkse ministers werden tegengehouden.

In de plaats Gaggenau verbood de gemeente een bijeenkomst met de minister van Justitie Bekir Bozdag omdat het door de grote belangstelling te gevaarlijk zou zijn. In Keulen gaf de gemeente geen gehoor aan een aanvraag voor de huur van een zaal voor een optreden van de minister van Economische Zaken Nihat Zeybekci. De ministers willen Turken in Duitsland toespreken over het referendum in Turkije over de overgang naar een presidentieel systeem en veranderingen van de grondwet, waardoor alle uitvoerende macht bij de president komt te liggen.

De Duitse ambassadeur moet zich melden op het ministerie van Buitenlandse Zaken, aldus lokale Turkse media.