Droogte zet streep door ambities Turkanavolk

De vondst van olie gaf het Turkanavolk, een stam in het noorden van Kenia, de hoop op een betere toekomst. De ontdekking van een acquifer, een watervoerende laag in de grond, beloofde nog meer goeds. Maar vier jaar later liggen alle dromen in duigen.

Grote droogte leidt ertoe dat de lokale bevolking afhankelijk is van voedselrantsoenen. De overwegend semi-nomadische herders in Turkana, een district in het noorden van het land, leven al jaren onder zeer basale omstandigheden. Nu dreigt ook hun enige bron van inkomen, hun vee, uit te sterven door de droogte.

Klik op de foto om de fotoserie te openen.