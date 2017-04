Droogte Californië eindelijk voorbij

Gouverneur Edmund G. Brown van de Amerikaanse staat Californië heeft vrijdag de noodtoestand over de droogte na drie jaar beëindigd. De afgelopen maanden is er een enorm pak sneeuw gevallen in de Siera Nevada en heeft het veel geregend in de staat. Californië verwacht dat de waterbekkens weer voldoende water bevatten als de sneeuw smelt.

Overigens blijven veel restricties voor watergebruik van kracht in de staat aan de westkust van de VS. Zo mag er nog steeds niet worden gesproeid na of tijdens een regenbui. De afgelopen jaren hebben de inwoners van Californië fors bezuinigd op hun watergebruik. Nog niet genoeg, want de staat heeft nog altijd meer water nodig dan er jaarlijks aan neerslag valt.