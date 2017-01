Drone moet files na ongeluk België verkleinen

Met de inzet van drones denkt de Belgische federale verkeerspolitie fileleed na een ongeluk te kunnen verzachten. Door de situatie vanuit de lucht in kaart te brengen kan veel tijd worden bespaard, aangezien agenten niet langer met fotocamera’s en tijdrovende meetmethoden hoeven te werken.

Verongelukte auto’s kunnen daardoor sneller worden weggetakeld, zodat de weg vlotter kan worden vrijgegeven en verkeersopstoppingen korter zullen duren. De politie hoopt dat dat ook leidt tot minder kop-staartbotsingen in de file. Bijkomend voordeel is dat er minder politiepersoneel nodig is.

De gespecialiseerde drones worden geleverd door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). De toestellen kunnen de omstandigheden na een ongeluk in een paar minuten in beeld brengen.