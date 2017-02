Drievoudig moordenaar na 10 jaar vrij

Een Belgische man die in 2010 werd veroordeeld tot 26 jaar cel voor de moord op zijn ouders en zus komt onder voorwaarden op vrije voeten. Dat heeft een rechtbank in Brussel vrijdag bepaald. De 29-jarige Léopold Storme zat bijna tien jaar vast. Het Openbaar Ministerie kan nog in beroep gaan.

Storme bracht het drietal in juni 2007 met tientallen messteken om het leven in een van de stoffenwinkels van het gezin in de Brusselse volkswijk De Marollen. Zijn motief is onbekend gebleven. Zelf heeft hij altijd beweerd dat overvallers achter de zogenoemde Marollenmoord zaten.

De Brusselaar heeft ruim een derde van zijn straf uitgezeten en heeft zich voorbeeldig gedragen in de gevangenis, zegt zijn advocaat tegen Vlaamse media. Dat hij nu vrijkomt is daarom volgens hem niet zo bijzonder. Zijn familie zal Storme volgens de raadsman met „open armen” ontvangen.

De man moet onder meer zijn studie voortzetten en in therapie blijven. De rechter vond een enkelband niet nodig.