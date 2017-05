Drie Duitsers omgekomen door vliegtuigongeval

Drie Duitsers zijn afgelopen weekend in het zuiden van Spanje door een vliegtuigongeval om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde zaterdag in een natuurpark op 50 kilometer ten oosten van Malaga. Een politiewoordvoerder bevestigde maandag de nationaliteit van de slachtoffers.

Het gaat om de 60-jarige piloot, zijn even oude vrouw en een 45-jarige medepassagier. Ze maakten deel uit van een groep die met zeven vliegtuigen in etappes op weg was van Duitsland naar Marokko. Het verongelukte toestel was in het Franse Perpignan opgestegen en had bij Alicante een tussenlanding gemaakt. Maar niet ver van Malaga crashte het vliegtuigje.

Vanwege het onherbergzame gebied in het Tejeda-gebergte konden de lichamen pas zondagmiddag worden geborgen.