In Caïro zijn drie politieagenten gedood door militanten. Vijf andere agenten raakten gewond bij de schietpartij, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze werden vanuit een auto onder vuur genomen.

In het noordelijke deel van de Sinaï waar gestreden wordt tegen islamitisch geweld, komen aanvallen tegen politie en leger vaker voor. In Caïro is het echter zeldzaam.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.