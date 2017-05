Douane Australië vernietigt unieke planten

Australische douanemedewerkers hebben zondag per ongeluk twee unieke en onvervangbare plantmonsters vernietigd. Het ging om resten van zeldzame planten die stamden uit de negentiende eeuw die door internationale instituten in bruikleen waren gegeven aan Australië.

Wat er precies is misgegaan wordt nog onderzocht. Het vermoeden is dat de douaniers de doorgaans zeer strenge quarantaineregels wel goed hebben nageleefd, maar dat de papieren van deze zending van het plantmateriaal niet in orde waren.

Volgens een woordvoerder van de douane gaf de verpakking onvoldoende aan dat het ging om een zeldzame en kostbare inhoud. De douanemedewerkers hebben de monsters nog langer dan strikt noodzakelijk vastgehouden, maar uiteindelijk de planten in de verbrandingsoven gegooid.

Normaal gesproken dient de douane om toestemming te vragen wanneer geïmporteerde monsters worden vernietigd. Waarom dat hier niet is gebeurd wordt nog onderzocht, meldt een woordvoerder van de douane.

De plantmonsters waren afkomstig uit Frankrijk en Nieuw-Zeeland en zouden worden onderzocht op gelijkenis met onlangs ontdekte plantsoorten in Australië.