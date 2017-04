Door aanslag gewonde toeriste is Duitse

De buitenlandse toeriste die door de aanslag op de Champs-Élysées gewond raakte, is een Duitse vrouw. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde vrijdag dat de toestand van de vrouw stabiel is. Ze verkeert niet in levensgevaar.

Een man begon donderdagavond om zich heen te schieten op de Champs-Élysées. Voordat hij zelf werd doodgeschoten, doodde hij een politieagent en verwondde hij twee andere agenten en de Duitse toeriste. De autoriteiten hebben zijn identiteit nog niet bekendgemaakt.

Een woordvoerder van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zei vrijdag dat ook de twee gewonde agenten buiten levensgevaar zijn. Een van de twee agenten is wel ernstig gewond. Bij de andere agent zijn de verwondingen minder ernstig.