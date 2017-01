De doodsoorzaak van de zes tieners in het Duitse Arnstein is nog een groot raadsel. De sectie op de zes lichamen kan nog enkele dagen duren. De politie sluit in ieder geval een geweldsmisdrijf uit.

Zondagmiddag werden de zes in een schuur gevonden door een vader van een van de tieners. Maandagavond is er een rouwdienst gehouden in het stadje dat 8000 inwoners telt.