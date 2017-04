Donald Trump ‘great’ als twitterpresident

Donald Trump is zaterdag precies honderd dagen president van de Verenigde Staten. De president, die zich bij voorkeur profileert op Twitter, blijkt in die tijd (tot en met dag 98) 486 tweets te hebben verzonden. Het meest gebruikte woord was ‘Great’. Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek door Twitter naar Trumps twittergedrag.

Trumps tweets fascineren zijn miljoenen volgers en zijn tweets geven veel inzicht in zijn presidentschap, stelt de netwerksite. Op de tweede plaats van veelgebruikte woorden in zijn tweets staat America/American, gevolgd door News/Media, Jobs, Today en Fake News. Ook woorden als Thank, People, Big en Country keren vaak terug in zijn tweets.

Een van de bekendste tweets van Trump was op 4 februari; Make America great again! Het berichtje werd 258.539 keer geliked. Of die van 9 februari; See you in court, the security of our nation is at stake. De tweet kreeg 238.647 likes. Of een tweet van 20 januari: January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. Goed voor 220.292 likes.

Twitter onderzocht ook op welke dagen Trump het meest werd genoemd op Twitter. Dat was op 20 januari tijdens zijn inauguratie, op 28 en 29 januari toen Trump een ‘executive order’ tekende voor een inreisverbod voor mensen uit een aantal islamitische landen en ook op 25 januari toen de president tekende voor een te bouwen hek op de grens met Mexico.