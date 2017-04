Dodental overstroming Colombia boven 100

Meer dan honderd mensen zijn om het leven gekomen door een aardverschuiving veroorzaakt door overvloedige regenval in het zuiden van Colombia. Ten minste 120 personen raakten gewond, zei het hoofd van het Colombiaanse Rode Kruis tegen televisiezender RCN. Plaatselijke media meldden meer dan 200 gewonde slachtoffers. Een vermoedelijk zelfde aantal wordt nog vermist.

President Juan Manuel Santos bezocht het rampgebied zaterdag en riep de noodtoestand uit. „Ik heb net gehoord dat er 112 doden zijn geborgen. We gaan door met zoeken naar overlevenden”, beloofde hij namens de vele reddingswerkers.

Door hevige regenbuien traden in de nacht van vrijdag op zaterdag rivieren buiten hun oevers. Daarop stroomde modder, sediment en rommel over huizen en wegen in de stad Mocoa, zei burgemeester Jose Antonio Castro tegen een lokale radiozender.

De schade is enorm. Volgens de burgemeester zijn huizen in zeventien wijken „feitelijk uitgewist”. Voor de bewoners was er amper tijd een goed heenkomen te zoeken. Ook zijn twee bruggen verwoest.