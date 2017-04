Dodental overstroming Colombia al boven 100

Door een grote overstroming in Colombia zaterdagochtend vroeg zijn zeker 112 mensen om het leven gekomen. Dat heeft president Juan Manuel Santos gezegd tijdens zijn bezoek aan het rampgebied.

Door de overvloedige regen trad een rivier in Mocoa, een stad met 350.000 inwoners bij de grens met Ecuador, buiten haar oevers. De water- en modderstromen verwoestten tal van huizen en verrasten de bewoners in hun slaap. Er was amper tijd een veilig heenkomen te zoeken.

Een chirurg van het plaatselijk ziekenhuis schatte het aantal gewonden op ten minste 300 en zei dat de bloedvoorraad begint op te raken. Reddingswerkers zijn nog massaal op zoek naar overlevenden.