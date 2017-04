Dodental Amerikaanse reuzenbom loopt op

De luchtaanval met een Amerikaanse reuzenbom op een schuilplaats van strijders van Islamitische Staat in Afghanistan heeft volgens de lokale autoriteiten aan minstens 94 IS-leden het leven gekost. Onder hen waren vier commandanten, zo liet de gouverneur van de provincie Nangarhar zaterdag via zijn woordvoerder weten.

Eerder werd gesproken van 36 gedode extremisten. Volgens de Afghaanse regering in Kabul werd door de aanval een belangrijk commandocentrum van IS volledig verwoest.

De GBU-43 is de zwaarste conventionele bom in het Amerikaanse arsenaal. De lading van 800 kilogram heeft een explosieve kracht die overeenkomt met 11 ton TNT. Met conventioneel worden wapens bedoeld die geen chemische, biologische of nucleaire lading bevatten.