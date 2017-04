Doden na terreur in Parijs, schutter mogelijk gevlucht

Door een schietpartij op de Champs-Elysées in Parijs zou donderdagavond een politieman om het leven zijn gekomen en een ander gewond geraakt. De schutter zou zijn doodgeschoten, aldus bronnen binnen de politie.

De politie zegt dat het zeer waarschijnlijk om een terreurdaad gaat.

Er zouden zeker twee schutters zijn geweest van wie er een is doodgeschoten, aldus bronnen binnen de politie. Mogelijk is de tweede schutter op de vlucht. Twee politiemensen raakten gewond. De toedracht is nog niet duidelijk. De politie zou op de drukke boulevard in het centrum onder vuur zijn komen te liggen.

Het publiek wordt opgeroepen de Champs-Elysées te mijden.

Volgens ooggetuigen stapte een van de schutters met een kalasjnikov uit een auto en begon hij om zich heen te schieten. Een woordvoerder van de vakbond voor politiepersoneel verklaarde echter dat de politieman in een auto werd doodgeschoten toen hij voor een rood stoplicht stond en dat hij vanuit een andere auto onder vuur was genomen.



In Frankrijk zijn in de aanloop naar de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zondag de veiligheidsmaatregelen verscherpt. Dinsdag werden in Marseille twee mannen opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag.