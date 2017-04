Doden in VS bij schietpartij op blanken

Een man die sinds vorige week werd gezocht voor de moord op een bewaker, heeft dinsdag nog eens drie mannen gedood in de Amerikaanse stad Fresno. Hij wilde zo veel mogelijk blanken doden, verklaarde hij na zijn arrestatie. Dat meldden de autoriteiten vandaag.

De 39-jarige Kori Ali Muhammad werd dinsdag kort na de drie moorden gearresteerd, aldus de politie. Hij vuurde zestien keer in minder dan twee minuten tijd op vier plaatsen op nietsvermoedende mensen, zeggen de autoriteiten. Tijdens zijn arrestatie schreeuwde Muhammad ”Allahoe akbar” (Allah is groot), maar volgens politiechef Jerry Dyer had de schietpartij niets van doen met terrorisme. „Dit is uitsluitend gebaseerd op racisme”, liet Dyers weten aan verslaggevers.

Muhammad liep dinsdag eerst naar een vrachtwagen van een nutsbedrijf waarin hij een blanke 34-jarige bijrijder doodschoot. De chauffeur, een latino, kon ontkomen en waarschuwde de politie. Direct daarna nam Muhammad een man onder vuur, maar miste. Vervolgens schoot hij een 37- jarige voorbijganger dood en het laatste slachtoffer (58) schoot hij neer op een parkeerplaats bij een liefdadigheidsinstelling.

Volgens Dyer wilde de schutter ook nog een auto op de korrel nemen, maar liet hij deze gaan omdat daarin twee Latijns-Amerikaanse vrouwen zaten met een kind.

Na zijn arrestatie bekende hij ook de moord op de bewaker. De politiechef van Fresno zei dat de man tegen de politie meermaals schreeuwde dat hij „witte mensen haat.” Berichten van dezelfde strekking plaatste de verdachte al op sociale media.