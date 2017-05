Doden en gewonden bij bendegeweld Chicago

Bij een nieuwe uitbarsting van geweld tussen criminele bendes in de Amerikaanse stad Chicago zijn zondagavond (lokale tijd) twee doden en acht gewonden gevallen toen tijdens een herdenkingsdienst van een overleden bendelid de aanwezigen plotseling werden beschoten.

Dat meldt een woordvoerder van de politie maandag aan nieuwszender CNN. Twee onbekende mannen kwamen vanuit een zijstraatje tevoorschijn en openden het vuur op de aanwezigen.

De politie heeft nog niemand aangehouden, maar zegt te weten wie er achter de aanval zit. „We hebben een goed beeld van het conflict tussen deze groepen en weten waar we moeten zoeken”, aldus een woordvoerder.

De politie zegt dat het overgrote deel van de schietincidenten in de stad te maken hadden met criminele bendes. Chicago is de derde stad van de VS en worstelt al jarenlang met geweld. Er zijn vorig jaar bijna achthonderd mensen vermoord, het hoogste aantal in bijna twintig jaar.