Doden door instorten vuilnisberg Sri Lanka

Zeker zes mensen zijn vrijdag om het leven gekomen doordat afval begon te schuiven op een vuilnisbelt in de hoofdstad van Sri Lanka. Getuigen verklaarden dat zeker veertig huizen werden bedolven onder het puin.

De tientallen meters hoge vuilnisberg in Colombo zou zijn bezweken nadat brand was uitgebroken. Reddingswerkers graven in het puin in de hoop overlevenden te vinden. Brandweerlieden proberen ondertussen het vuur te blussen. De regering heeft militairen en agenten naar de rampplek gestuurd om te helpen bij de reddingsoperatie.

Volgens medische bronnen zijn zeker elf personen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen nog vastzitten. Omwonenden eisen al enige tijd dat de stortplaats wordt verplaatst omdat het afval zou zorgen voor gezondheidsproblemen. De regering had toegezegd de vuilnisbelt binnenkort te zullen verwijderen.