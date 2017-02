Een brand in een hotel in China heeft zeker tien levens geëist. De brand zou zaterdagochtend zijn ontstaan tijdens werkzaamheden aan het Platinum Mix hotel in Nanchang in het zuidoosten van China.

Brandweerlieden borgen na het blussen van de brand zeven lichamen. In het ziekenhuis bezweken later nog eens drie slachtoffers aan hun verwondingen. Dertien anderen raakten gewond.