Zeker vier mensen zijn dinsdag om het leven gekomen door een explosie in een vuurwerkfabriek in Lamego in het noorden van Portugal. De autoriteiten vrezen dat het dodental verder oploopt, omdat nog zeker drie mensen worden vermist

De Portugese krant Diario de Noticias meldde dat door onbekende oorzaak een explosie ontstond. Daarna brak een grote brand uit die tot ver in de omtrek was te zien. Op het moment van de ontploffing waren er ongeveer vijftien mensen in de fabriek.