Doden door bomaanslag in Damascus

Een krachtige explosie, veroorzaakt door een zelfmoordterrorist, heeft in de Syrische hoofdstad Damascus aan zeker zeven mensen het leven gekost. Dat heeft een politiewoordvoerder donderdagavond bekendgemaakt via de staatstelevisie. De aanslag werd gepleegd in de zwaar bewaakte wijk Kafr Sousa waar veel militaire bases zijn.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten meldde dat het aantal dodelijke slachtoffers vermoedelijk zal oplopen gezien het aantal levensgevaarlijk gewonden. Videobeelden tonen de wrakken van verscheidene auto’s en overal ligt bloed. Tientallen veiligheidsagenten met machinegeweren hebben de plek van de aanslag afgezet.

In juli ontplofte in Kafr Sousa een autobom bij een Iraanse school. Ook toen kwamen tal van omstanders om. Rebellen die de Syrische president Bashar al-Assad ten val willen brengen, hebben de wijk in het vizier omdat er veel rekruten wonen van door Iran gesteunde milities. Deze vechten mee met het regeringsleger.