Doden bij strijd in Oost-Oekraïne

In het oosten van Oekraïne zijn dit weekeinde vijf regeringssoldaten omgekomen en negen gewond geraakt tijdens een offensief van pro-Russische separatisten. Het ging om de hevigste strijd in het gebied in weken, maakte het Oekraïense leger maandag bekend. Ook zou een van de rebellen zijn omgekomen.

Het strijdtoneel bevond zich bij Avdiyivka, ten noorden van de stad Donetsk. „Rond Avdiyivka heeft de vijand geprobeerd twee keer onze posities te bestormen”, zei een woordvoerder van het leger.

Het conflict in Oekraïne heeft volgens schattingen van de VN sinds 2014 aan zo’n 10.000 mensen het leven gekost. Er is een wapenstilstand van kracht, maar die wordt geregeld geschonden.