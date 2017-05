Doden bij ontploffen stapel vuurwerk Mexico

Zeker veertien mensen zijn in Mexico om het leven gekomen nadat vuurwerk dat in een huis lag opgeslagen in de nacht van maandag op dinsdag (lokale tijd) ontplofte. Bij de explosie vielen ook zeker dertig gewonden, melden de autoriteiten dinsdag.

De doden zijn vijf kinderen en negen volwassenen. De ontploffing gebeurde in de plaats San Isidro Chilchotla. Het vuurwerk werd daar opgeslagen in afwachting van een groot feest dat volgende week zou worden gehouden.

Volgens getuigen is de ontploffing veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk vlakbij het huis. Daarbij zou een projectiel het huis zijn binnengevlogen dat het opgeslagen vuurwerk deed afgaan.