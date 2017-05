„Doden bij aanslag vluchtelingenkamp Syrië”

Zeker zes mensen zijn maandag om het leven gekomen toen twee autobommen ontploften in een Syrisch vluchtelingenkamp. Alle slachtoffers zijn burgers, zei een functionaris van de rebellengroep die waakt over de openbare orde in het kamp.

De explosieven gingen af bij een restaurant en een markt in kamp Rakban, waar zo’n tachtigduizend vluchtelingen zijn gestrand. Daarbij raakte ook een onbekend aantal mensen gewond. Het is nog onbekend wie verantwoordelijk is voor de aanslag in het kamp, dat zich vlakbij de grens met Jordanië en Irak bevindt.