Dodelijke tijger krijgt „tweede leven”

Hij ligt op een boomstam en kijkt ontspannen om zich heen. Dat doet tijger Rasputin na een bewogen leven niet langer in de dierentuin van Münster, maar in het museum voor natuurhistorie van de regio Westfalen-Lippe. Preparateurs hebben het dier opgezet. Donderdag was hun werk voor het eerst te zien.

Bij leven was Rasputin minder vredig dan zijn pose nu doet vermoeden. In september 2013 beet hij zijn verzorger in de nek, nadat die vergeten was het luik van de sluis naar de kooi dicht te doen. De man overleefde de onverhoedse aanval niet. De dodelijke tijger kreeg vorig jaar een spuitje nadat bij hem een kwaadaardige tumor was vastgesteld.