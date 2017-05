Door een ongeval op een scheepswerf in Geoje in Zuid-Korea zijn maandag vijf arbeiders om het leven gekomen en twintig gewond geraakt. Twee hijskranen raakten elkaar, waarna er een omviel en op een schip in aanbouw terechtkwam, meldde het persbureau Yonhap.

Het ongeval deed zich voor op een werf van Samsung Heavy Industries. Van de gewonden waren er zes ernstig aan toe, zei de politie. Tussen de brokstukken wordt nog gezocht naar mogelijke andere slachtoffers.