Dode door plofkraak kaartjesautomaat

Op een treinstation in Dortmund is in de nacht van maandag op dinsdag een 31-jarige man omgekomen door een explosie. Een 26-jarige man werd aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee vermoedelijk geprobeerd een kaartjesautomaat op te blazen.

De politie rukte rond 04.20 uur na meldingen van een explosie. Op het perron van het station Dortmund-Scharnhorst lag een zwaargewonde man voor een kaartjesautomaat die volledig vernield was. Toegesnelde getuigen en hulpverleners probeerden tevergeefs de man te reanimeren.

In verband met het politieonderzoek was het station enkele uren gesloten en werden bussen ingezet.