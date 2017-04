Dode door explosie in klaslokaal Dagestan

Zeker één tiener is om het leven gekomen door een explosie in een klaslokaal in de Russische republiek Dagestan. Elf anderen raakten gewond. Dat gebeurde volgens Russische media nadat een scholier een handgranaat mee naar school had genomen.

Het explosief ging af in een IT-lokaal van een middelbare school, zei een woordvoerder van het Dagestaanse ministerie van Binnenlandse Zaken tegen persbureau Tass. De scholier verklaarde het explosief op straat te hebben gevonden. De autoriteiten vermoeden dat de handgranaat ontplofte omdat er onvoorzichtig mee werd omgegaan. De jongen is in hechtenis genomen.