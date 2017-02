Door een brand in een ziekenhuis in het Duitse Lindenberg is dinsdagavond een persoon om het leven gekomen en raakten zeven mensen gewond, van wie vier ernstig. De brand woedde in een patiëntenkamer op de derde verdieping.

Meer dan honderd brandweerlieden bestreden het vuur. Het ziekenhuis werd ontruimd vanwege de rookontwikkeling. Hulpdiensten brachten tientallen patiënten elders onder.

De oorzaak van de brand is niet bekend.