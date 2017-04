Dode bij schietpartij in metro Atlanta

Vier mensen zijn donderdag neergeschoten in de metro in de Amerikaanse stad Atlanta. Een van hen is overleden. De dader opende het vuur, direct nadat de metro de halte aan de westkant van de stad had verlaten. Bij de volgende metrohalte werd hij aangehouden door de politie. Zijn wapen is in beslag genomen. Het motief van de schutter is nog onbekend.

Volgens de politie zijn de drie nog levende slachtoffers buiten levensgevaar.

Eerder schreven Amerikaanse media dat de schietpartij op het station zelf had plaatsgevonden.