‘Dochtermoordenaar’ vrij door procedurefout

De vader die eind vorige maand in het Belgische Soumagne zijn dochters van acht en elf jaar ombracht en daarna zelfmoord probeerde te plegen, is donderdag vanwege een procedurefout vrijgelaten. Dat heeft zijn advocaat laten weten.

De onderzoeksrechter keurde zijn formele aanhouding drie kwartier later dan binnen de wettelijke verplichte 24 uur goed. De Luikse rechtbank liet hem daarom vrij. Dat betekent niet dat hij wordt vrijgesproken. Wel kan de veertiger zijn proces in vrijheid afwachten.

De man stak op 30 december het huis in brand nadat hij de twee kinderen had gedood, wat hij zelf overigens ontkent. Hij sneed vervolgens zijn aders door en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar wordt hij nog steeds verpleegd.