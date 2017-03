Details spionage CIA op straat door WikiLeaks

Onthullingssite WikiLeaks heeft een groot aantal documenten openbaar gemaakt over de digitale spionagepraktijken van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Daaruit blijkt dat de CIA schadelijke software gebruikt om iPhones en andere smartphones, computers met Windows en zelfs televisie-software aan te vallen om er informatie te verzamelen.

Volgens het Duitse Der Spiegel gaat het om 8761 documenten en andere data over het systematisch binnendringen van vreemde computers door de CIA. De informatie is afkomstig uit een anonieme bron die een discussie wil losmaken over de vraag in hoeverre het gebruik van digitale wapens gelegitimeerd is in een democratie.

Volgens WikiLeaks beschikt de CIA over een eigen afdeling voor cyberaanvallen waar ongeveer tweehonderd experts werken. Der Spiegel meldt dat uit de informatie blijkt dat de CIA ook vanuit het Amerikaanse consulaat-generaal in Frankfurt spioneerde.

Een van de manieren waarop de CIA mensen bespioneerden was volgens de uitgelekte informatie via een smart-tv van het merk Samsung, de F8000. De experts van de dienst zetten het apparaat van buiten af zogenaamd uit. Het apparaat werkte daarna als een microfoon waarmee de bezitter werd afgeluisterd.