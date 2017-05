Democraten VS vrezen einde Rusland-onderzoek

Democratische politici in de VS vrezen dat het onderzoek naar de mogelijke inmenging van Rusland in de verkiezingen van 2016 wordt stopgezet, nu president Donald Trump FBI-topman James Comey heeft ontslagen. Comey had de leiding over dat onderzoek.

Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, riep op tot het aanstellen van een speciale aanklager die onderzoek moet doen naar de mogelijke invloed van Rusland op de presidentsverkiezingen en de mogelijkheid dat Trump-medewerkers daarin met Moskou samenwerkten. In die verkiezingen versloeg de Republikein Trump de Democrate Hillary Clinton. De Republikeinen zien echter niets in het voorstel van Schumer. Ze denken dat het al lopende onderzoek naar de kwestie in het geding komt als een speciale aanklager wordt aangesteld.

Trump stuurde Comey dinsdag de laan uit. Dat kwam Trump in Washington op een storm van kritiek te staan. Trump reageerde verbaasd op de commotie. „Comey wordt vervangen door iemand die het werk een stuk beter zal doen”, beloofde de president. Hij wees erop dat Comey „het vertrouwen kwijt was” van vrijwel iedereen in Washington.

The New York Times legde woensdag net als de Democraten een verband tussen het ontslag van Comey en het onderzoek naar de Russische rol in de Amerikaanse stembusgang. Volgens de krant had Comey enkele dagen voor zijn ontslag nog om extra geld en medewerkers gevraagd bij onderminister van Justitie Rod Rosenstein.

Het was juist Rosenstein die dinsdag liet weten dat het ontslag van Comey verband hield met de manier waarop Comey is omgesprongen met het onderzoek naar de e-mails van oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Zij was in opspraak geraakt omdat ze als minister van Buitenlandse Zaken haar persoonlijke e-mailadres had gebruikt voor gevoelige zaken. Rosenstein zette in een memorandum uiteen dat Comey volgens hem niet op eigen houtje had mogen bekendmaken dat Clinton wat hem betreft niet moest worden vervolgd.