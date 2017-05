Democraten verbijsterd over ontslag Comey

Democraten in de VS zijn verbijsterd door het volstrekt onverwachte ontslag van FBI-directeur James Comey. Zij trokken de vergelijking met de beslissing van president Richard Nixon om de onafhankelijke officier van justitie te ontslaan tijdens het Watergate-onderzoek.

Comey liet onderzoek doen naar mogelijke banden tussen het Republikeinse campagneteam van Donald Trump en Rusland. Leden van het campagneteam van Trump zouden voorafgaande aan de verkiezingen contacten hebben gehad met Rusland. Dat onderzoek is nog niet afgerond.

„Dit is Nixoniaans”, zeg senator Bob Casey op Twitter. Volgens Casey moet er een speciaal aanklager komen die het Trump-Rusland-onderzoek op zich gaat nemen. „Schandelijk”, vond senator Ron Wyden uit Oregon. „Dit is misbruik maken van je macht”, zei Eric Swallwell, lid van het Huis van Afgevaardigden in Californië.